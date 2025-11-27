津山まなびの鉄道館 岡山県津山市の「津山まなびの鉄道館」で、12月20日と21日にクリスマスに合わせて扇形機関車庫や収蔵車両をライトアップするイベントを開催します。 2日間とも小学生以下の来館者には先着100人にお菓子をプレゼント。イルミネーションは、午後5時から午後7時半までです。