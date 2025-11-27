◆第２６回チャンピオンズＣ・Ｇ１（１２月７日、中京・ダート１８００メートル）１週前追い切り＝１１月２７日、栗東トレセンダブルハートボンド（牝４歳、栗東・大久保龍志厩舎、父キズナ）は、坂路でラブルラウザー（２歳１勝クラス）と併せ５４秒３―１２秒９で併入した。ＪＲＡレコードで重賞初制覇を挙げたみやこＳから中３週で迎える本番を見据えて調整程度だったが、フットワークは軽快だった。「続戦ですし、時計は予