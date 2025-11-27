（注：すでに公開済みの作品ですが、このページはネタばれ要素を含むため、映画を見ていない方、これから見る方は観覧後に読まれることを推奨します）メディア横断のスクールアイドルプロジェクト「ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」の劇場版「完結編第２章」が、現在、全国の映画館で公開されている。３週目に入り、応援上映や４ＤＸといった様々な上映形態も行われているが、テレビアニメ、ＯＶＡ、劇場版と