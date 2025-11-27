26日、浜松市では新たな栽培技術で収穫されたコメの試食会が開かれていました。（参加した飲食関係者）「おいしかったですね。違和感なく」（参加した飲食関係者）「思ってたより粒が大きかった。浜松でこんなおコメが育てられているんだと再認識した」試食していたのは1回の田植えで2回の収穫を可能にする「再生二期作」で獲れたばかりの新米。販売されるコメの平均価格は依然として「高止まり」の状況が続いていますが、静岡県内