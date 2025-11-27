大村市は、海外から転入してきた国民健康保険の被保険者に対し、高額療養費などを過大に支給していたと、市議会で報告しました。 （園田 大村市長） 「対象者の皆さまには大変ご迷惑をおかけし、ここに深くお詫び申し上げる」 大村市が過大に支給していたのは、2020年度～今年度までの国民健康保険被保険者の「高額療養費」と「入院時食事療養費」9世帯分約64万円です。 市によりますと、1月1日時点で国内に住