FC東京の選手が27日、都内5カ所に分かれ、選手会の活動としてそれぞれ小学校を訪問した。この日、FW仲川輝人、MF荒井悠汰、DF森重真人、GK金承奎（キム・スンギュ）は調布市立石原小学校を訪れ、小学5年生約100人と交流した。森重らは本拠地・味スタがある調布市の児童たちと体育館でボールを蹴ったり、質問コーナーなどで触れ合った。子どもたちとの交流で英気を養った、森重は「味スタの近くにある学校だけど、まだ（試合を