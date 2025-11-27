ドル指数は小幅反発、米感謝祭でポジション調整入る＝ロンドン為替 ドル指数はロンドン序盤に前日比プラスに転じている。東京午前の９９．４０６を安値に、午後からロンドン時間にかけては上昇の流れに転じている。足元では前日ＮＹ終値９９．５９５を上回り、９９．７０３に本日の高値を伸ばす動き。 前日までのドル安傾向に対する調整が入っている。このあとのＮＹ市場は感謝祭のため休場となる。 ドルインデックス