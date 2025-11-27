SnowManの佐久間大介（33）が27日、都内で映画「ナイトフラワー」（監督内田英治）の公開前夜祭に出席した。女優の北川景子（39）演じるシングルマザーが生活に窮してドラッグの密売に手を染める姿を描く。佐久間は主人公のボディーガードである孤独な格闘家・芳井多摩恵の幼なじみ・池田海役。幼なじみに思いを寄せながらも危険な道に導いてしまう役どころを演じた。演じるにあたり「普通の男の子を演じることがほぼ無か