安否不明者の確認所から出た直後、泣き崩れる人＝27日、香港（共同）【香港共同】約4千人が住んでいたとされる巨大な高層住宅群に消防隊員らが放水を続ける。住民らは規制線の外側から炎や煙が上がる住宅をただ見上げるしかない。香港北部で起きた高層住宅群の大規模火災は27日も救助活動が続いた。「生きていて」。住民は安否が確認できない不安やいら立ちを抱えながら家族の無事を祈った。火の勢いは徐々に弱まったが、煙が