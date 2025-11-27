サンリオは１２月１１日、仮想現実（ＶＲ）のテーマパーク「バーチャルサンリオピューロランド」をインターネット上に開設する。パレードやアトラクションを没入感のあるＶＲ動画で楽しめ、国内外のファンとの接点の拡大を目指す。利用者は自分のアバター（分身）を操作し、ハローキティなどサンリオの人気キャラクターが登場するパレードに参加したり、シューティングゲームやリズムゲームなどを楽しんだりできる。バーチャル