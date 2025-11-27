県内のレギュラーガソリン1リットルあたりの平均小売価格はおととい時点で169円余りで、2年5か月ぶりに160円台となりました。ガソリンの暫定税率が来月末で廃止されるのを前に段階的に増えている補助金の影響とみられ、補助金はきょうからさらに5円増えて1リットルあたり20円となっています。 おととい時点の県内のレギュラーガソリン1リットルあたりの平均小売価格は169.6円で、先週より1.3円値下がりしました。16