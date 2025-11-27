大分県大分市佐賀関で発生した火災を受けて大分市が被災者に対し今後の住まいに関して調査したところ、半数以上が佐賀関周辺で自宅の再建を希望していることがわかりました。 大分市佐賀関 大分市は11月22日からの3日間であわせて70世帯の被災者に2次避難先となる仮住まいについての聞き取り調査を行いました。 その結果、今後についてはおよそ6割が同じ場所、もしくは佐賀関周辺での自宅の再建を希望していると