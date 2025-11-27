11月26日（水）日本テレビ系で放送の「千鳥かまいたちゴールデンアワー」2時間スペシャルでは、全国各地のテレビ局イチオシ「ご当地テッパンネタ大賞 第三弾」をお届けした。スタジオには、審査員ゲストとして野呂佳代、山田涼介（Hey! Say! JUMP）、ゲストとして後藤輝基（フットボールアワー）、タイムマシーン3号、とにかく明るい安村、松村沙友理、伊東幸子（青森放送アナウンサー）、永見佳織（静岡第一テレビアナウンサー）