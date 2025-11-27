ワシントン条約の締約国会議の委員会で27日、二ホンウナギを含むすべてのウナギの国際取引を規制する案について採決が行われ反対多数で否決されました。鈴木農水相「本当に私としてはまずはほっとしているところであります」「多くのウナギに関係する国も関係をしない国も日本側の考え方についてはかなりご理解をいただいた」鈴木農水相はその上で、来月5日の全体会合での正式な決定まで、引き続き緊張感を持ち対応する考えを強調