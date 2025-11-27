藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める家事育児特化型バラエティ『夫が寝たあとに』。11月25日（火）に放送された同番組に、ゲストとして西山茉希とキンタロー。が出演。“姉妹を育てるママ”として４人で語り合った。つい子どもに「警察が来るよ！」と言ってしまうというキンタロー。は、何も知らない警察官が話を合わせてくれたエピソードを語った。【映像】警察官の“神対応”にキンタロー。の娘たちは…今回は「みんなで語ろう姉妹