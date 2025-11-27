カルビー株式会社は12月10日より、製造から10日以内の商品を店頭に届ける「じゃがりこサラダ できたて実感カップ」を、全国のセブン‐イレブン（沖縄県を除く）にて数量限定で発売します。「工場でできたてのお菓子を食べる」ことは、スナック菓子好きなら誰もが一度は夢見るシチュエーション。じゃがりこのカリカリ・サクサク感が最高潮の状態を味わえる……というたまらない企画です。【その他の画像・さらに詳しい元の記事