27日(木)は各地で晴れて、昨日より気温が上がりました。一方で、28日(金)は各地で雨が降りそうです。 ◆28日(金)午前9時の予想天気図 日本付近は西高東低の冬型の気圧配置となって、上空には寒気が流れ込むでしょう。県内は大気の状態が非常に不安定になり、各地とも雨や雷雨となる時間がありそうです。 また、気圧の傾きが大きくなり全県的に風が強まりそうです。 ◆今後の天気の移り変わり 27日(木)夜9時は、晴れの天