クマの目撃が止まりません。 【写真を見る】異常なペースでのクマ目撃...11月だけで目撃情報は400件超県内でクマの目撃相次ぐ（山形） 今月だけで目撃情報は４００件を超え異常なペースが続いています。きょうも酒田市の市街地などで目撃され警戒が続いています。 県によりますと今月２３日までのクマの目撃件数は２６０４件でした。 今月に入ってからの目撃件数は４３１件となっています。 先月１か月間の目撃