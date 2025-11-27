今週は東京競馬場で、第45回ジャパンカップ（GI、芝2400m）が行われる。各世代のダービー馬が覇を競う今年は特に豪華なメンバーが集結した印象だ。ここでは馬券検討のヒントとして、出走馬18頭の全頭診断を行う。 ■ジャパンカップ2025 出走予定馬全頭診断 ・1枠1番ジャスティンパレス 宝塚記念、天皇賞・秋で連続3着と6歳にしてまだまだ盛んな古豪。その背景には2走前から着用するブリンカーの効果