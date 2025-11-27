2025年11月26日、韓国メディア・朝鮮日報は、韓国の9月の婚姻件数と出生数が共に増加しており、統計開始以来初の15カ月連続での同時増加を記録したと報じた。韓国国家データ処が同日発表した「9月人口動向」で婚姻件数は1万8462件となり、前年同月比20．1％増だった。婚姻件数は24年4月から18カ月連続で増加しており、統計開始（1981年）以来最長期間の増加となった。また、出生数も同8．6％増の2万2369人となり、15カ月連続の増加