○コロンビア [東証Ｓ] 67万1200株の公募増資とオーバーアロットメントによる売り出しに伴う上限10万0600株の第三者割当増資を実施する。発行価格は12月8日から10日までの期間に決定される。 ○ＢＣＣ [東証Ｇ] ダイワボウホールディングス を割当先とする30万株の第三者割当増資を実施する。発行価格は1966円。 [2025年11月27日] 株探ニュース