子どもたちが危険な目にあったときに、自分の身を守れるように新潟市の小学校で『護身術』の体験授業が開かれました。 新潟市北区の木崎小学校で6年生68人が学んだのは『護身術』。 西区で総合格闘技の道場を営む髙橋将之さんの指導のもと、走りながら声を出す訓練や後ろから抱きかかえられたときの対処法など、力が弱い小学生でもできる『護身術』を学びました。 ■護身術を指導した 髙橋将之さん 「自分で自