大阪12月限 日経225先物50130+450（+0.90％） TOPIX先物3369.0+2.0（+0.05％） 日経225先物（12月限）は、前日比450円高の5万0130円で取引を終了。寄り付きは5万0090円と、シカゴ日経平均先物清算値（5万0110円）にサヤ寄せする形から買いが先行した。現物の寄り付き時につけた4万9950円を安値にロングが強まり、前場中盤にかけて5万0350円まで上げ幅を広げた。ただ、買い一巡後は膠着感が強まり、前場終盤には