川内原発の2号機は27日、運転開始から40年を迎え、28日から延長期間に入ります。薩摩川内市の田中市長らは27日、川内原発の安全な運転管理の徹底などを九州電力に要望しました。川内原発は2024年7月に40年を超える運転の延長期間に入った1号機に続き28日、2号機も延長期間に入ります。また九州電力は10月、川内原発の使用済み燃料を保管する「乾式貯蔵施設」の整備に向け、国へ許可申請を行いました。薩摩川内市の田中市長ら