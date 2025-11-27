27日の外国為替市場のドル円相場は午後7時時点で1ドル＝156円35銭前後と、午後5時時点に比べ24銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝181円02銭前後と6銭の小幅なユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース