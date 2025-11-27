巨人・小林誠司捕手（３６）が２７日に都内で契約更改交渉に臨み、現状維持の年俸４０００万円でサインした。今季は１４試合の出場にとどまったものの、ベンチでの積極的な声かけなどでチームの士気向上に貢献。田中将の日米通算２００勝がかかった試合では、田中将の指名によりスタメンマスクをかぶり、メモリアル勝利の立役者となった。１３年目となる来季に向けては「まだまだ体も心も元気。若い選手に負けたくないという