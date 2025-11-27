核融合発電の実証に向け、状況を説明する京都フュージョニアリングの小西哲之CEO＝27日、東京都大田区の同社京都大発の核融合スタートアップ、京都フュージョニアリング（東京）は27日、核融合反応を利用した発電装置の製造可能性を検討する初期的な「概念設計」を国内企業で初めて完了したと発表した。今後、より詳細な設計に4年かけて取り組み、施設の建設を開始。2035年には発電が可能なことを示す実証試験に入ると説明した。