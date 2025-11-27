陸上男子１００メートルで世界選手権東京大会（９月）代表の桐生祥秀（２９＝日本生命）が来年の目標を語った。桐生は２７日、埼玉・嵐山町で地元の中学生を対象に「世界に挑む原動力〜挑戦の楽しみ方〜」というテーマの講演会を行った。講演では、陸上競技に取り組むようになった意外なきっかけを明かした。「小学校３、４年生までサッカーをやっていて、ある程度サッカーは楽しんだので、違うスポーツをしようかな」と転向