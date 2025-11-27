「悔しい場面は色々ありましたが、最後は数字と結果だけ見た時には、シーズン通して良かったのかなと思います」。ロッテの横山陸人はプロ6年目の今季、シーズン自己最多の50試合に登板し、2勝4敗20ホールド12セーブ、防御率2.08と充実の1年になった。来季から背番号も「本当に美馬さんが着けていた番号なので、重い番号だなと思うんですけど、しっかりその背番号に見合った活躍を来シーズンやっていきたい」と『60』から『15