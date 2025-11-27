日本ハムからＦＡで巨人に加入した松本剛外野手（３２）が２７日、都内のホテルで入団会見を行った。２０２２年に打率３割４分７厘で首位打者を獲得した松本は、同年に２１盗塁、２４年に２０盗塁を記録するなど走塁面での技術も長けており、外野のレギュラーを固定できなかった今季の巨人においてノドから手が出るほど欲しかった戦力。会見に同席した水野ＣＢＯは「プレーだけじゃなく、野球に対する姿勢も非常にいい選手で、