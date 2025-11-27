Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、11月27日の第1試合に出場する4選手を発表した。3ケタプラスの好調選手が2人、3ケタマイナスの不調選手が2人と、開幕から2カ月が過ぎたところ、明暗がくっきり分かれた4人が集まった。この試合で反撃の狼煙があがるのか、それとも返り討ちか。【映像】好調2人 VS 不調2人 明暗対決好調選手の代表格が、ルーキーながら個人ランキング1位に立つEX風林火山・永井孝典（最高位戦）。プロ