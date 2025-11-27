定例の記者会見をする東電柏崎刈羽原発の稲垣武之所長＝27日午前、新潟県刈羽村東京電力柏崎刈羽原発（新潟県）の再稼働を巡り、同原発の稲垣武之所長は27日の定例記者会見で、原子力規制委員会に6号機の使用前確認申請を提出後、原子炉を起動するまで3週間程度かかるとの見通しを示した。再稼働に必要とされる地元同意の手続きは年内に終わる公算が大きく、来年1月にも原子炉起動が可能となる見込み。稲垣氏は記者会見で、地