利害一致の極悪ヒール軍団で“センター”を張る日本人女子レスラーが、バックステージでもはしゃぎまくり。公開されたオフショットでの振る舞いがファンを楽しませている。【映像】日本人女子、ヒール軍団のセンターで“まさかの行動”日本時間30日に開催されるWWEプレミアムライブイベント（PLE）「サバイバーシリーズ・ウォーゲームズ」の女子タッグ戦に向け、過去トップクラスのメンバーが揃った“極悪ヒール軍団”が結成。