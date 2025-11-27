中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京11月27日】中国は27日、「新時代における中国の軍備管理、軍縮と不拡散」白書を発表した。中国政府が白書で軍備管理、軍縮と不拡散政策を包括的に説明するのは20年ぶりとなる。外交部の郭嘉昆（かく・かこん）報道官は同日の記者会見で次のように述べた。今年は中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利80周年に当たり、国連創設80周年でもある。重要な歴史的節目に白書