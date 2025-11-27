【新華社東京11月27日】日本の石破茂前首相は26日、東京で講演し、高市早苗首相の台湾に関する誤った発言を再び批判し、安定した日中関係構築の重要性を強調した。毎日新聞が報道した。石破氏は、1972年の日中国交正常化以来、日本の歴代政権は台湾を自国の一部とする中国の立場を理解、尊重してきたと表明し、これは変えてはならないことであり、これまで慎重に対処してきたと語った。また、日中両国が円滑な外交を維持する