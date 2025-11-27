◆第２６回チャンピオンズＣ・Ｇ１（１２月７日、中京・ダート１８００メートル）１週前追い切り＝１１月２７日、美浦トレセン４連勝でジャパンダートクラシックを制したナルカミ（牡３歳、美浦・田中博康厩舎、父サンダースノー）が、１週前追い切りを行った。準備運動を兼ねて坂路を４ハロン７１秒３でゆったりと駆け上がった後にＷコースへ。ホウオウサムレット（３歳１勝クラス）の直後を追走すると、直線で内から並びかけ