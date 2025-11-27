少子高齢化が進む社会の中で高知県の今と将来を考えるシリーズ「人口減少」。2025年、室戸市の人口が1万人を割りました。北海道をのぞく自治体で初めて市の人口が1万人割れとなった室戸市の現状とこれからを考えます。8月29日の茺田高知県知事の会見では。「この8月1日時点の高知県の推計人口を発表する中で、室戸市の人口が1万人の大台を割り込みました―」高知県東部に位置する室戸市。2025年8月の推計人口が99