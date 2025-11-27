ボートレース浜名湖の6日間開催の2日目が、27日に行われた。23年4月以来、久々に浜名湖参戦の山本英志（50＝東京）が6R、絶好の展開を4コースから差し切ってモノにした。早くもシリーズ2勝目。「浦田さんとはスタートの足の感じが違っていたけど、思ったより差さっていたので自分もその辺は悪くないかな。今のレースを見ると出足寄りな感じ。変わらず悪いところはないし、レースは十分できる」と胸を張った。ブランクを感じさ