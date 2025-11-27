◇女子ゴルフツアーツアー選手権リコー杯第1日（2025年11月27日宮崎県宮崎CC＝6543ヤード、パー72）前週、初の年間女王を決めた佐久間朱莉（22＝大東建託）は4バーディー、4ボギーのイーブンパー72で回り、18位だった。メルセデスランク2位の神谷そらと最終組でスタート。1番でカラーから“3パット”を喫していきなりつまずくと、5番までに4ボギーを叩いた。ショットもパットも精彩を欠き「今日はどこまで行っちゃう