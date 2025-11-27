火災が起きた高層住宅で一緒に住む娘を捜す母親（右）＝27日、香港（共同）【香港共同】大学を卒業したばかりの娘の安否が分からない―。香港北部で発生した高層住宅群の大規模火災で、避難所で取材に応じた住人の50代の母親は「優秀な娘どこ」と泣き崩れた。火災では多数の住民らと連絡が取れないまま。1週間ほど前の卒業式の写真には、ほほ笑む姿。母親は一緒に住む娘を捜し続けていた。母親は娘ら家族と20年以上、高層住宅