L&Lライブリーライフは11月26日、レンズ一体型コンパクトデジカメ「WD07」を発売した。背面の液晶パネルの上にサブカメラを備え、画面を見ながらの自撮りが可能。Wi-Fi経由でスマホアプリに転送する機能も備える。レンズは単焦点で、最大18倍のデジタルズームに対応する。価格は9,800円から14,800円で、期間限定で20%オフのキャンペーンを実施している。レンズ一体型コンパクトデジカメ「WD07」大型グリップを備え、本格的なス