インフルエンザの感染が広がっています。県は、今シーズン初の【インフルエンザ警報】を発令しました。 県によりますと、17日からの1週間で1医療機関あたりのインフルエンザ患者数が、前の週の倍以上にあたる51.45人となりました。国の示す警報基準を大きく上回ったため、27日に今シーズン初の【インフルエンザ警報】を全県に発令しました。昨シーズンより1カ月以上早い発令です。 学校や児童福祉施設での