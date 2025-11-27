札幌市西区で住宅敷地内の立ち木が燃える火事がありました。現場に火の気はないことから、不審火の可能性もあるとみて警察が原因を調べています。立ち木の複数の箇所から不自然に上がる火。（百瀬記者）「札幌市西区の住宅街です。木に取り付けられたクリスマスツリーの装飾の赤いリボンは焼け落ちてしまっています」火事があったのは、札幌市西区八軒２条東５丁目の住宅敷地内です。 １１月２７日正午すぎ、この家に住む