◆第２６回チャンピオンズＣ・Ｇ１（１２月７日、中京競馬場・ダート１８００メートル）１週前追い切り＝１１月２７日、栗東トレセンＪＲＡ・Ｇ１初制覇を目指すメイショウハリオ（牡８歳、栗東・岡田稲男厩舎、父パイロ）はＣＷコースで同レースに出走するテンカジョウ（４歳オープン）と併せ馬。３馬身ほど先行し、６ハロン８１秒９―１１秒８。もともと攻め駆けしないタイプだが、しぶとく脚を伸ばし併入した。「使って良く