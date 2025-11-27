「ゆきぽよ」の愛称で知られるモデルでタレントの木村有希が、姉妹ショットを公開した。ゆきぽよは２７日までに自身のインスタグラムで「姉妹で着物の日今年も姉妹でUniversal Kimono Award 2025でした」とつづり、着物姿の姉妹ショットを披露。続けて「着物とギャルは日本の伝統！！これからの若い子達にどっちも伝え続けていけたらいいな」とつづった。この投稿にファンからは「大和撫子ギャル姉妹」「素敵な着物美人」