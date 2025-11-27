今年8月以降に、マイナ保険証での資格確認でトラブルがあったと回答した医療機関はおよそ7割でした。従来の健康保険証は、来月1日をもって有効期限が切れ、来月2日以降、医療機関を受診する際には、「マイナ保険証」か「資格確認書」の提示が必要となります。これをうけ、全国保険医団体連合会が、マイナ保険証に関するアンケートを実施しました。調査によりますと、今年8月以降に、マイナ保険証による資格確認でトラブルがあった