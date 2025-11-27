クリスマスギフトを考える時期になりました。クリスマスの平均予算ですが、２０２１年から２０２３年にかけて階段状に上がっていましたが、２０２４年はおよそ３割減少しました。経済状況の変化や節約志向の高まりなどが影響しているとみられています。一方で、女性を中心に自分へのプレゼントにお金をかける人も増えているということです。みなさんも自分への１年のご褒美にいかがでしょうか。