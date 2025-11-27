記者会見する高橋シズヱさん＝27日夜、東京・霞が関の司法記者クラブオウム真理教による事件の被害者や遺族への賠償手続きを担う「オウム真理教犯罪被害者支援機構」は27日、教団の主流派後継団体「アレフ」による約10億円の賠償金支払いが資産隠しによって滞っているとして、アレフと関連団体を相手取り、資産の確認を求める訴訟を東京地裁に起こしたと発表した。提訴は4日付。アレフは2000年、オウムの破産管財人との間で賠