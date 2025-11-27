「園田金盃」（２７日、園田）兵庫のグランプリレースの１２Ｒ「園田金盃」は、４番人気のオディロンが中団から直線で大外を伸びて快勝。無敗の兵庫３冠馬で１番人気のオケマルは２着に敗れた。２月姫路の白鷺賞以来となるオディロンの重賞２勝目は兵庫のグランプリレース。「前走後は短期放牧に出して、坂路施設でしっかり乗り込んだ。脚元の古傷も問題なく、いい仕上がりだった。今回は価値のある１勝」と森澤友師は感慨に