WWE女子スーパースターのASUKAがデビュー10周年を迎え、カブキ・ウォリアーズとして史上最多となる3度目のタッグ王座戴冠を達成。この偉業を成し遂げたばかりの彼女に、心境、ライバルへの思い、そして迫る最大の祭典の一つであるサバイバー・シリーズ「ウォーゲームス」への意気込みを普段の派手なメイク姿とは異なるナチュラルメイク姿のASUKAに聞いた。【映像】美肌姿で取材に応じたASUKAWWEで10周年を迎え、しかも「10年連